Errani/Paolini-Navarro/Shnaider oggi in tv, Roland Garros 2024: orario, programma, streaming

Il Roland Garros non è soltanto fatto dai tornei del singolare. Ci si gioca il successo e la gloria imperitura anche nei tornei di doppio, e l’Italia ha tante chance per poter fare la storia. Anche nel doppio femminile, con Jasmine Paolini e Sara Errani pronte a conquistarsi un posto in semifinale.

La coppia azzurra, che già ha infiammato il pubblico italiano con la vittoria a Roma, avrà di fronte il duo composto da Emma Navarro e Diana Shnaider; le due hanno migliorato il risultato degli Australian Open, dove raggiunsero il terzo turno. Tutto fuorché una coppia improvvisata, quella composta dalla statunitense e dalla russa. Per Jasmine sarà fondamentale capire anche la condizione fisica dopo il quarto di finale con Elena Rybakina.

Il match della coppia Errani/Paolini contro Emma Navarro e Diana Shnaider si svolgerà sul campo 14 come terzo match, dopo la sfida di doppio femminile Dolehide/Krawczyk-Olmos/Panova e quella di doppio misto tra Routliffe/Venus e Siegemund/Roger-Vasselin. La partita non verrà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport, che si dedicherà ai match di singolare, ma sarà visibile su Eurosport.it e Discovery+, che hanno la possibilità di mandare in onda tutti i match del Roland Garros. OA Sport offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024 OGGI

Court 14 – dalle 11.00

C. Dolehide/D. Krawczyk-G.Olmos/A. Panova (quarti di finale doppio donne)

non prima delle 12.00: E. Routliffe/M. Venus-L. Siegemund/E. Roger-Vasselin (quarti di finale doppio misto)

E. Navarro/D. Shnaider-S. Errani/J. Paolini (quarti di finale doppio donne)

ROLAND GARROS 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport