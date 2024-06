Equitazione: l’Italia rimane seconda dopo il cross country ma si stacca dalla Svizzera ad Avenches

Il secondo segmento della terza tappa di “Completo” della Nations Cup 2024, in corso di svolgimento ad Avenches, si è ufficialmente concluso. Sul campo di gara elvetico, dopo il dressage, è stata la volta del cross country. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Per quanto riguarda la classifica a squadre, l’Italia registra due notizie: la prima è che rafforza il suo secondo posto, con uno score di 147,2 penalità (Emiliano Portale 48,5 + Evelina Bertoli 48,7 + Alessio Proia 50,0), la seconda però è che vede allontanarsi la Svizzera padrona di casa, prima a 126,6; con la Germania terza e attardata a 217,1.

In ambito individuale invece, il cross country ha ribaltato la graduatoria: al primo posto ora c’è lo svizzero Robin Godel, in testa a 38,4 punti di penalità (montante Grandeur de Lully CH), mentre la migliore del comparto italiano è Susanna Bordone, in gara a titolo personale, terza a 43,2 (con Imperial van de Holtakkers).

Domani il terzo e ultimo atto, quello del salto ostacoli, che chiuderà la prova di Avenches.