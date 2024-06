Equitazione, i convocati dell’Italia per la Nations Cup di completo ad Avenches

In vista dell’avvicinamento delle Olimpiadi di Parigi 2024, l’Italia del completo dell’equitazione torna sui campi di gara per la terza tappa della Nations Cup, che si terrà dal 7 al 9 giugno ad Avenches, in Svizzera. Dopo il secondo posto ottenuto a marzo a Montelibretti, ora per gli azzurri vi sarà quindi l’esame in territorio elvetico.

L’elenco dei convocati prevede 5 binomi, nello specifico con 2 amazzoni e 3 cavalieri: si tratta di Evelina Bertoli con Fidjy des Melezes, Emiliano Portale con Scuderia 1918 Future, Alessio Proia con Gatto Salta d’O, Roberto Riganelli con Djakarta de Mancy ed Arianna Schivo in sella a Quefira de l’Ormeau.

Non finisce qui, perché oltre ai rappresentati che competeranno per il concorso a squadre, vi saranno anche tanti binomi a titolo individuale: Susanna Bordone (Imperial vd Holtakkers), Tosca Brambilla (Legaland Mood Swing), Matteo Orlandi (Quality in Time), Matilde Piovani (Born West), Federico Riso (Diabella 10) ed Umberto Riva (Falconn Sunheup).