Equitazione, i Doha Falcons si impongono nella tappa della Global Champions League di Parigi. Dodicesimi i Rome Gladiators

L’ottava tappa della Global Champions League 2024 è andata ufficialmente archivio a Parigi, città nella quale fra poco più di un mese si terranno le Olimpiadi, e dove l’equitazione sarà uno degli sport di tradizione dell’agenda a Cinque Cerchi.

Ad imporsi sono stati i Doha Falcons, formazione di matrice qatariota, che grazie alle esibizioni di Jerome Guery (in sella a Careca LS Elite) e Michael Pender (su HHS Calais) ha messo insieme un crono di 142.23, condito da 9 penalità, precedendo gli Stockholm Hearts, secondi a 135.30 ma con 12 penalità, e le Cannes Stars, terze a 138.38 anche loro con 12 penalità.

In 12ma posizione invece, si sono piazzati i Rome Gladiators di Lorenzo De Luca, tutt’altro che brillante in sella a Curcuma il Palazzetto, in particolare nel secondo round, chiuso in 71.54 con 12 penalità. Nella classifica generale della Global Champions League 2024, sono quindi al comando gli Stockholm Hearts, primi con 162 punti, davanti alle Cannes Stars (157) ed ai Doha Falcons (140). Domani si terrà la gara individuale: sarà il momento del Global Champions Tour.