Equitazione, Global Champions League: Francesco Turturiello raggiunge Giacomo Casadei nei Mexico Amigos

In vista della seconda parte della Global Champions League 2024, il team dei Mexico Amigos si tinge ancora più d’azzurro. Nella squadra di matrice sudamericana arriva infatti Francesco Turturiello.

Il napoletano, classe 1977, raggiunge all’interno degli “Amigos” il giovane Giacomo Casadei in una line-up molto “tricolor” sotto tutti i punti di vista.

Ora quindi diventano 3 gli italiani presenti nel massimo circuito internazionale del salto ostacoli globale considerando anche Lorenzo De Luca che fa parte del roster dei Rome Gladiators.

Vedremo se Turturiello sarà subito schierato nella prossima tappa della Global Champions League, in programma a Stoccolma dal 28 al 30 giugno.

Il calendario della manifestazione andrà avanti sino al 21 luglio, per poi interrompersi per un mese circa per lasciare spazio alle Olimpiadi, riprendendo successivamente a metà agosto con la tappa di Londra.