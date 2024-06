Equitazione, gli Stockholm Hearts si impongono nella Global Champions League di Cannes

La settima tappa della Global Champions League 2024 è andata ufficialmente in archivio. A imporsi in quel di Cannes, sul tracciato francese, è stata la squadra con matrice svedese degli Stockholm Hearts.

Il terzetto, formato dall’amazzone Malin Baryard-Johnsson e dai cavalieri Nicola Philippaerts e Antoine Ermann, è riuscito a precedere la concorrenza facendo segnare un tempo di 149.28 condito da sole 4 penalità. Alle loro spalle, in seconda e terza posizione, si sono invece sistemati i Riesenbeck International, col crono di 151.20 (8 penalità), e i Madrid in Motion, che hanno messo a referto un complessivo 152.18 (anche in questo caso con 8 penalità).

Al settimo posto invece si sono piazzati i Mexico Amigos, formazione di cui fa parte l’azzurro Giacomo Casadei, che si è visto in pista col tempo di 76.60, con 4 penalità, in sella a Marbella Du Chabli nel secondo round della competizione; mentre i Rome Gladiators, senza Lorenzo De Luca, hanno chiuso al 14esimo posto.

La classifica generale della Global Champions League 2024 vede balzare in testa, a quota 137 punti, proprio gli Stockholm Hearts, con un punto di vantaggio sulle Cannes Starts; in terza piazza, a 123, i Madrid in Motion.

Domani spazio al concorso individuale: sarà la volta del Global Champions Tour. L’Italia sarà rappresentata proprio da Giacomo Casadei (Marbella Du Chabli) e da Emanuele Camilli (in sella a Odense Odeveld).