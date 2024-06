Equitazione, Eventing Nations Cup Strzegom 2024: Svezia in testa dopo il cross country

Una durissima prova di cross country rivoluziona la classifica della tappa della Nations Cup 2024 di completo dell’equitazione in corso a Strzegom, in Polonia: balza in testa la Svezia con 122.6 penalità, che precede la Francia, seconda a quota 134.6, e la Germania, terza con 144.4.

Quarta piazza per la Polonia, a quota 158.3, infine chiude in quinta posizione l’Australia con 1091.9. La selezione oceanica, infatti, è rimasta in gara con 2 soli binomi, uscendo dalla lotta per il successo finale. Svezia e Polonia hanno 3 binomi ancora in gara, mentre con 4 gareggeranno domani nel salto ostacoli Francia e Germania.

Nella competizione individuale, senza binomi italiani in gara, è in testa lo svedese Niklas Lindbäck su Focus Filiocus con 33.4 penalità, mentre è seconda la transalpina Camille Laisney su Avalone con 37.0, infine completa il podio l’austriaca Lea Siegl su DSP Fightingline a quota 38.9.

CLASSIFICA DOPO IL CROSS COUNTRY

1 Svezia 122.6

2 Francia 134.6

3 Germania 144.4

4 Polonia 158.3

5 Australia 1091.9