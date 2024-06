Equitazione: Casadei, Camilli e Gaudiano presenti al Global Champions Tour di Cannes

Dopo la ripartenza successiva al Piazza di Siena, avvenuta in quel di St Tropez, il Global Champions Tour e la Global Champions League di salto ostacoli fanno tappa, questo fine settimana, a Cannes, sempre in Francia.

Un evento molto atteso perché avvicinerà ancora di più amazzoni e cavalieri all’appuntamento culmine di quest’anno, ossia le Olimpiadi di Parigi 2024, fornendo intanto la chance ad altri binomi di mostrare tutto il loro smalto.

In casa Italia saranno ben 3 le presenze in questa settima riunione della competizione: quella di Emanuele Camilli con Chacco’s Girlstar e una ritrovata Odense Odeveld, quella del giovane carabiniere Giacomo Casadei con Let’s Go FZ e Marbella du Chabli, e infine quella dell’appuntato Emanuele Gaudiano con Chalou e Jaja.

Per quanto riguarda le classifiche del Global Champions Tour e della Global Champions League, i rispettivi leader sono lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar con 162 punti – nella rassegna individuale – e le Cannes Stars con 117 punti, nella rassegna a squadre.