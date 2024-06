Eleonora Giorgi, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Eleonora Giorgi prenderà parte alle Olimpiadi per la quarta volta in carriera: 12ma a Londra 2012, squalificata a Rio 2016, 52ma a Tokyo 2020. Dopo essere diventata mamma nel 2022, la primatista italiana della 20 km di marcia (1h26:17) si è espressa in 1h28:47 nel 2024 e ha preso parte ai recenti Europei. L’obiettivo è quello di completare la prova e rendere onore a una carriera di grande caratura agonistica, mettendo la ciliegina sulla torta a quasi 35 anni.

Nome: Eleonora Anna

Cognome: Giorgi

Luogo e data di nascita: Milano, 14 settembre 1989

Sport e discipina: atletica (marcia)

Quando gareggia: giovedì 1° agosto (20 km di marcia)