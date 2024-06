Draft NBA 2024: Zaccharie Risacher prima scelta assoluta per gli Atlanta Hawks, poi Alex Sarr

Si è tenuto nella notte un draft NBA molto particolare. L’edizione 2024, infatti, è stata la prima che non si è tenuta in un singolo giorno, ma in due. La prima parte è andata in scena nella notte appena passata al Barclays Center di Brooklyn, la seconda agli ESPN’s Seaport District Studios di Manhattan nella notte che verrà.

Per la seconda volta consecutiva è francese il giocatore che si va a prendere la prima scelta assoluta. Si tratta di Zaccharie Risacher, talento del JL Bourg-en-Bresse che quest’anno, in EuroCup, ha viaggiato a 11,3 punti di media e in Pro A (Jeep Elite) a 11. Ala di ottimo profilo, che può difendere sia sulle guardie che sulle ali, è figlio di Stephane Risacher, che fece parte della Francia che vinse l’argento olimpico a Sydney 2000. Se Risacher giocherà con gli Atlanta Hawks, i Washington Wizards, alla 2, hanno scelto Alex Sarr, il cui percorso è molto particolare: andato negli USA, ma nella Overtime League, per strappare un contratto da pro, si è poi trasferito in Australia, e ha giocato l’ultima stagione ai Perth Wildcats. Va infatti ricordato come, sebbene dalle nostre parti non sia molto noto, il basket in terra aussie non solo è molto noto, ma raduna folle davvero importanti.

La numero 3 va a Reed Sheppard, in arrivo da Kentucky e che sarà agli Houston Rockets (scelta dei Brooklyn Nets, ma finita in Texas a seguito dell’enorme trade che portò a Brooklyn James Harden nel 2021). Dalla Francia arriva anche la sesta scelta, Tidjane Salaun, ex Cholet ora agli Charlotte Hornets. Dall’Europa ne arrivano diversi altri: Matas Buzelis, lituano-americano nato negli USA, ma del Paese baltico a tutti gli effetti, 11a scelta con i Chicago Bulls, Nikola Topic, serbo ex Stella Rossa che giocherà per gli Oklahoma City Thunder, Tristan da Silva, tedesco-brasiliano alla 18 in quota Orlando Magic, Kyshawn George, svizzero-canadese 24a chiamata in quota New York Knicks (via trade), Pacome Dadet, 25a scelta ancora per i Knicks in arrivo da Ulm (Germania). Non draftato Bronny James, il figlio di LeBron, ma il suo nome potrebbe apparire stanotte.

Prima di andare avanti con la lista del primo giro, alcune annotazioni: determinati giocatori sono stati scelti dalle franchigie effettivamente in quella posizione nell’ordine del draft, ma sono stati subito girati altrove. Si tratta dei casi di Rob Dillingham, Carlton Carrington, DaRon Holmes II, Kyshawn George, Dillon Jones e Ryan Dunn.

DRAFT NBA 2024: IL PRIMO GIRO

1 Zaccharie Risacher – AP, Francia, Atlanta Hawks

2 Alex Sarr – C, Francia, Washington Wizards

3 Reed Sheppard – G, USA, Houston Rockets (via Brooklyn)

4 Stephon Castle – G, USA, San Antonio Spurs

5 Ron Holland – AP, USA, Detroit Pistons

6 Tidjane Salaün – AP, Francia, Charlotte Hornets

7 Donovan Clingan – C, USA, Portland Trail Blazers

8 Rob Dillingham P/G, USA, San Antonio Spurs (via Toronto, spedito a Minnesota)

9 Zach Edey – C, Canada, Memphis Grizzlies

10 Cody Williams – G/AP ,USA, Utah Jazz

11 Matas Buzelis – AP/AG, USA-Lituania, Chicago Bulls

12 Nikola Topić – P, Serbia, Oklahoma City Thunder (via Houston)

13 Devin Carter – G, USA, Sacramento Kings

14 Carlton Carrington – G, USA, Portland Trail Blazers (via Golden State, poi Memphis, poi Boston, spedito a Washington)

15 Kel’el Ware – C, USA, Miami Heat

16 Jared McCain – P, USA, Philadelphia 76ers

17 Dalton Knecht – AP, USA, Los Angeles Lakers

18 Tristan da Silva – AG, Germania-Brasile, Orlando Magic

19 Ja’Kobe Walter – G, USA, Toronto Raptors (via Indiana)

20 Jaylon Tyson – AP, USA, Cleveland Cavaliers

21 Yves Missi – C, Camerun, New Orleans Pelicans (via Milwaukee)

22 DaRon Holmes II – AG, USA, Phoenix Suns (spedito a Denver)

23 AJ Johnson – G, USA, Milwaukee Bucks (via New Orleans)

24 Kyshawn George – G, Svizzera-Canada, New York Knicks (via Dallas, spedito a Washington)

25 Pacôme Dadiet – AP, Francia, New York Knicks

26 Dillon Jones – AP, USA, Washington Wizards (via L.A. Clippers, poi Oklahoma City, poi Dallas, spedito a Oklahoma City tramite New York)

27 Terrence Shannon Jr. – G, USA, Minnesota Timberwolves

28 Ryan Dunn – AP, USA, Denver Nuggets (spedito a Phoenix)

29 Isaiah Collier – P, USA, Utah Jazz (via Oklahoma City, poi Indiana, poi Toronto)

30 Baylor Scheierman – G/AP, USA, Boston Celtics