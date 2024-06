Dove vedere in tv la 24 Ore di Le Mans 2024: orari, programma, streaming

Siamo giunti all’attesissimo fine settimana della mitica 24 ore di Le Mans, valevole per il FIA World Endurance Championship. Sarà la quarta gara dell’anno dedicata al Mondiale della distanza, l’ultima in Europa della stagione dopo Imola e Spa-Francorchamps.

Ferrari che ci riprova dopo la meravigliosa vittoria del 2023 firmata da parte di Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi. La Rossa per il successo avrà una certa concorrenza di livello quest’anno: Toyota, Cadillac, Porsche e Peugeot su tutte oltre ad Alpine, Lamborghini ed Isotta Fraschini.

Sarà estremamente attesa la presenza di Valentino Rossi: il ‘Dottore’ guiderà la BMW M4 GT3 #46 del Team WRT e finora vanta un podio nel Mondiale in occasione della sei ore disputata ad aprile a Imola. Adesso questa avventura a Le Mans.

La 92ma edizione della 24h Le Mans verrà proposta in diretta sui canali lineari di Eurosport e sulla piattaforma streaming Discovery + ed eurosport.it. Sky Go, NOW e DAZN sono tutti accessibili per seguire l’evento oltre al servizio a pagamento messo a disposizione direttamente dal FIA World Endurance Championship. OA Sport seguirà costantemente la maratona francese con la Diretta Live, la corsa scatterà sabato 15 giugno alle ore 16.00.