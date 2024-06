Dove vedere in tv Italia-USA, Nations League volley: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 6 giugno (ore 22.30), si gioca Italia-USA, secondo impegno settimanale per gli azzurri nella tappa di Ottawa (Canada) valida per la Nations League 2024 di volley. Seconda partita in meno di ventiquattro ore per i ragazzi di Fefè De Giorgi, e in particolare sarà il secondo big match consecutivo dopo quello contro i transalpini.

L’Italia vuole fare l’ennesimo passo in avanti verso l’aritmetica certezza del biglietto per Parigi. Ormai è solo una questione matematica, perché il vantaggio sulla prima delle escluse nel ranking FIVB è abnorme, e solo una sequenza di incastri sfavorevoli (perdere tutte le partite) può estromettere gli azzurri dalle Olimpiadi. La nazionale ha fatto benissimo a Rio, con quattro vittorie in altrettante partite, e questo si traduce nel primo posto in classifica alla Nations League, con la Final Eight che si avvicina sempre di più.

Si è subito visto un super Simone Giannelli, aiutato alla grande dal martello Alessandro Michieletto. Ma oltre ai titolari le sorprese graditissime sono state i due classe 2004: Alessandro Bovolenta e Luca Porro. Qualcosa in più di due riserve, che quando sono entrati in campo hanno sempre dato la sterzata corretta. De Giorgi poi si può affidare ad una batteria di centrali variegata e ben assortita, per una squadra che ha il sogno di vincere l’unica cosa che manca nella storia italiana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Stati Uniti, esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-STATI UNITINATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Giovedì 6 giugno

Ore 22.30 Italia vs Stati Uniti (Ottawa, Canada) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-STATI UNITI: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.