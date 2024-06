Dove vedere in tv Italia-USA, Nations League volley femminile 2024: orario, programma, streaming

Domani, venerdì 21 giugno (ore 12.00), si gioca Italia-USA, sfida valida per i quarti di finale della Nations League 2024 di volley femminile. Il prestigioso torneo internazionale è arrivato alle battute finali, con la settimana decisiva per l’assegnazione del titolo che si svolgerà a Bangkok (Thailandia). Le azzurre vogliono essere grandi protagoniste, con il CT Julio Velasco che ha dichiarato di voler vincere il trofeo.

L’Italia ha disputato un’ottima prima fase di Nations League, alternando anche le titolari e facendo vedere una pallavolo migliore settimana dopo settimana, partita dopo partita. Sono state fino ad ora solo due le sconfitte delle azzurre, arrivate all’esordio contro la Polonia e al tie break contro il Brasile, in una partita buttata via dalle nostre al quarto set. Paola Egonu è tornata in grande forma in nazionale, con Ekaterina Antropova che si è sempre fatta trovare pronta quando chiamata in causa. Ma in generale, oltre alle opposte, è tutta la macchina che presenta già meccanismi oliati.

Le avversarie delle italiane saranno le settime classificate del girone unico. Ma non è una squadra qualunque, bensì quella che tra poco più di un mese inizierà la difesa del titolo olimpico. Saranno infatti gli USA l’ostacolo da superare, una formazione fortissima ed insidiosissime che non sempre ha schierato tutte le migliori nelle dodici partite disputate, dove sono arrivate sette vittorie e cinque sconfitte. Nello scontro diretto l’Italia ha prevalso per tre set a uno, partita giocata neanche una settimana fa e che ha dato la netta impressione di come le azzurre siano superiori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e USA, sfida valida per i quarti di finale della Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Venerdì 21 giugno

Ore 12.00 Italia vs USA (Bangkok, Thailandia) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-USA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.