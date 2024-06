Dove vedere in tv Italia-Olanda, Nations League volley: orario, programma, streaming

Domani, domenica 9 giugno (ore 17.00), si gioca Italia-Olanda, quarto e ultimo appuntamento nella tappa di Ottawa (Canada) della nazionale maschile italiana di volley nella Nations League 2024. Dopo le vittorie contro Stati Uniti e Cuba gli azzurri vogliono chiudere la lunga trasferta americana con un altro successo, per fare un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi.

I ragazzi di Fefè De Giorgi sono stati straordinari a reagire alla prima sconfitta dell’anno, arrivata al tie break con la Francia, con due prestazioni assolutamente positive, nonostante i margini di miglioramento siano ancora enormi; soprattutto sotto il profilo della continuità. Il biglietto per Parigi ormai è solo una mera formalità, con le avversarie nel ranking FIVB che praticamente non possono quasi più raggiungere gli azzurri.

Italia che in Nations League occupa il primo posto a pari merito con la Polonia, con sei vittorie in sette partite disputate. A meno tre c’è la Slovenia, con una sfida in meno giocata, mentre il nono posto dell’Argentina è nettamente più dietro. Per quel che riguarda gli uomini in campo in Canada si sta vedendo un ottimo Daniele Lavia, mentre più appannato Yuri Romanò. Spesso infatti è entrato il classe 2004 Alessandro Bovolenta, che ha sempre risposto presente palesando una crescita enorme rispetto all’anno scorso. Più carte per il CT, per un’estate che è solo agli albori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Olanda, esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Domenica 9 giugno

Ore 17.00 Italia vs Olanda (Ottawa, Canada) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.