Dove vedere in tv Italia-Canada, Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

Domani, martedì 11 giugno, si gioca Italia-Canada (ore 12.20), partita d’esordio della nazionale di Julio Velasco nella terza settimana di fase a gironi della Nations League 2024 di volley femminile. Avversario alla portata per le azzurre, che non devono distrarsi e incamerare altri punti importanti per il ranking, con la qualifica a Parigi che ormai è ad un passo.

L’Italia è terza in classifica dopo le prime due settimane alle spalle di Polonia e Brasile, le uniche due compagini che sono riuscite a sconfiggere le azzurre. E’ ad un passo la certezza di finire la ‘regular season’ tra le prime otto, che significherebbe staccare il biglietto per la fase finale del prestigioso torneo itinerante. Ci sono due novità rispetto alla trasfrerta di Macao: il libero Ilaria Spirito al posto di Eleonora Fersino, la schiacciatrice Gaia Giovannini per Stella Nervini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Canada. L'evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all'ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CANADA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Martedì 11 giugno

Ore 12.20 Italia vs Canada (Fukuoka, Giappone) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-CANADA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.