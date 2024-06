Dove vedere in tv Italia-Albania, Europei calcio: orario, canali, streaming, probabili formazioni

Giornata di vigilia in vista del match d’esordio dell’Italia contro l’Albania ai Campionati Europei 2024 di calcio maschile in programma in Germania fino al 14 luglio. Gli Azzurri debuttano nella fase a gironi della rassegna continentale a Dortmund, con l’obiettivo di portare a casa una vittoria fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale.

Gli uomini del CT Luciano Spalletti vanno alla ricerca di tre punti cruciali in avvio di un gruppo B in cui figurano anche Spagna e Croazia. Ricordiamo che, oltre alle prime due classificate di ciascun raggruppamento, verranno ripescate per la fase a eliminazione diretta anche le migliori quattro terze (su 6 gironi) prendendo in considerazione nell’ordine il numero di punti, la differenza reti generale ed i gol fatti.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Italia-Albania, match valevole per la fase a gironi degli Europei 2024 di calcio. Prevista diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ALBANIA EUROPEI CALCIO 2024

Sabato 15 giugno

Ore 21.00 Italia-Albania – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA ITALIA-ALBANIA EUROPEI CALCIO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ALBANIA EUROPEI CALCIO 2024

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Cristante, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Scamacca.

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi.