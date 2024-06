Dove passa la tappa Piacenza-Torino del Tour de France 2024 e a che ora: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Lunedì 1° luglio andrà in scena la terza tappa del Tour de France 2024: la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo prosegue la propria avventura in Italia. La Grande Boucle scatterà da Piacenza, la frazione di 230,8 km si concluderà a Torino. Sulla carta dovrebbe essere una giornata riservata ai velocisti, con un’annunciata volata nel capoluogo piemontese visto che non sono previste rilevanti difficoltà altimetriche.

La seconda tappa del Tour de France si snoda in Italia. Vengono attraversate le province di Piacenza, Pavia, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.: giornata tra Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Partenza alle ore 11.35, arrivo attorno alle ore 16.55-17.30 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la terza tappa del Tour de France 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Tour de France passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA PIACENZA-TORINO TOUR DE FRANCE 2024

Lunedì 1° luglio

Ore 11.35 Partenza

Ore 16.55-17.30 (circa) Arrivo

PIACENZA-TORINO TOUR DE FRANCE 2024: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI PIACENZA: Piacenza, Rottofreno, Pontetidone, Sarmato, Castel San Giovanni, Campo d’Oro.

PROVINCIA DI PAVIA: Pavia, Arena Po, Camassimini, Stradella, Broni, Redavalle, Santa Giuletta, Torricella Verzate, Casteggio, Cerreto, Montebello della Battaglia, Genestrello, Voghera,

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Alessandria, Pontecurone, Tortona, Alessandria, Carentino.

PROVINCIA DI ASTI: Pres, Mombaruzzo, Nizza Monferrato, Calamandrana, Canelli.

PROVINCIA DI CUNEO: Santo Stefano Belbo.

PROVINCIA DI ASTI: Costigliole d’Asti, Castagnole delle Lanze.

PROVINCIA DI CUNEO: Neive Borgonuovo, Neive, Barbaresco, Tre Stelle, Alba, Mussotto, Guarene, Piobesi d’Alba, Sommariva Perno, Ceresole Alba.

PROVINCIA DI TORINO: Cavalleri Fumeri, Carmagnola, Carignano, Piobesi Torinese, Vinovo, Garino, Stupinigi, Torino.

PROGRAMMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PIACENZA-TORINO, CRONOTABELLA PASSAGGIO TOUR DE FRANCE