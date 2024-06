Dove passa la tappa Firenze-Rimini del Tour de France 2024 e a che ora: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Sabato 29 giugno incomincerà il Tour de France 2024: la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo scatterà dall’Italia per la prima volta nella storia. La Grande Boucle prenderà il via da Firenze, la frazione d’apertura di 206 km si concluderà a Rimini e il gruppo dovrà affrontare diverse difficoltà altimetriche, che metteranno subito a dura prova gli uomini di classifica.

Sono svariate le salite di seconda e terza categoria da affrontare in giornata: Valico Tre Faggi (12,5 km al 5,1%), Passo delle Forche (2,5 km al 6,2%), Passo del Carnaio (10,5 km al 4,6%), Passo del Barbotto (5,8 km al 7,6%), San Leo (4,6 km al 7,7%), Montemaggio (4,2 km al 6,6%), San Marino (7,1 km al 4,8%). Un continuo saliscendi tra Toscana ed Emilia-Romagna, dalla vetta dell’ultimo GPM mancheranno 26 km: discesa da San Marino e poi un finale pianeggiante verso Rimini.

La prima tappa del Tour de France si snoda in Italia, con un transito a San Marino. Vengono attraversate le province di Firenze, Forlì-Cesena e Rimini. Partenza alle ore 12.40, arrivo attorno alle ore 17.35-18.05 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la prima tappa del Tour de France 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Tour de France passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA FIRENZE-RIMINI TOUR DE FRANCE 2024

Sabato 29 giugno

Ore 12.40 Partenza

Ore 17.35-18.05 (circa) Arrivo

FIRENZE-RIMINI TOUR DE FRANCE 2024: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI FIRENZE: Firenze, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Masseto, Rufina, Scopeti, Casini, Contea, San Biagio, Dicomano, Vicolagna, Carbonile, San Bavello, San Godenzo, Cavallino, Col De Valico.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: Giumella, Premilcuore, Passo delle Forche, Galeata, Santa Sofia, Passo del Carnaio, San Piero in Bagno, Bagno di Romagna, Quarto, Turrito Belfiore, Sarsina, Romagnano, Monte Castello, Mercato Saraceno, Barbotto, Passo del Barbotto, Savignano di Rigo.

PROVINCIA DI RIMINI: Perticara, Ca’ Gianessi, Novafeltria, Campiano, Secchiano, Le Celle, San Leo, Ponte Gualdruccia, Montemaggio.

REPUBBLICA DI SAN MARINO: Acquaviva, San Marino, Serravalle.

PROVINCIA DI RIMINI: Rimini.

PROGRAMMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FIRENZE-RIMINI, CRONOTABELLA PASSAGGIO TOUR DE FRANCE