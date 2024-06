Dove passa la tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France 2024 e a che ora: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Domenica 30 giugno andrà in scena la seconda tappa dl Tour de France 2024: la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo prosegue la propria avventura in Italia. La Grande Boucle scatterà da Cesenatico, la frazione di 199,2 km si concluderà a Bolognae il gruppo dovrà affrontare diverse difficoltà altimetriche, che metteranno a dura prova gli uomini di classifica.

Andranno affrontati i GPM di Monticino (2 km al 7,5%), Gallisterna (1,2 km al 12,8%), Botteghino di Zocca (1,9 km al 6,9%) e Montecalvo (2,7 km al 7,7%), per poi entrare nel circuito finale che prevede per due volte il San Luca: strappo micidiale di 1,9 km al 10,6% di pendenza media. La prima volta sarà posto a 34 km dal traguardo, il secondo ad appena sei chilometri dall’arrivo.

La seconda tappa del Tour de France si snoda in Italia. Vengono attraversate le province di Firenze, Ravenna e Bologna: giornata interamente in Emilia Romagna. Partenza alle ore 12.35, arrivo attorno alle ore 17.05-17.35 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la seconda tappa del Tour de France 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Tour de France passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA CESENATICO-BOLOGNA TOUR DE FRANCE 2024

Domenica 30 giugno

Ore 12.35 Partenza

Ore 17.05-17.35 (circa) Arrivo

CESENATICO-BOLOGNA TOUR DE FRANCE 2024: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI FORLI-CESENA: Cesenatico.

PROVINCIA DI RAVENNA: Fosso Ghiaia, Classe, Ravenna, San Michele, Godo, Borgo Zampartino, Russi, Faenza, Errano, Brisighella, Montino, Riolo Terme, Gallisterna.

PROVINCIA DI BOLOGNA: Imola, Piratello, Dozza, Toscanella, Dozza, Castel San Pietro Terme, Gallo Bolognese, Maggio, Ozzano Dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Botteghino di Zocca, Pianoro, Monte Calvo, Croara, Bologna, San Luca, Bologna.

PROGRAMMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

CESENATICO-BOLOGNA, CRONOTABELLA PASSAGGIO TOUR DE FRANCE