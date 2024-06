De Giorgi incassa la sconfitta: “Ci è mancata qualità con la Francia. Non dobbiamo guardare il ranking”

Nel cuore della notte italiana è arrivata la prima sconfitta per la nostra Nazionale nella VNL – Volleyball Nations League 2024 contro la Francia con il punteggio di 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-19, 10-15). Il match, disputato alla TD Place Arena di Ottawa (Canada) ha visto gli Azzurri sprecare una ghiotta occasione per avvicinare sia la tanto attesa qualificazione olimpica sia la Final 8 della manifestazione.

L’Italia, infatti, è caduta contro la squadra allenata da Andrea Giani, perdendo una partita che per lunghi tratti aveva dominato, facendosi rimontare sia nel primo che nel terzo set e lasciando poi via libera ai transalpini nel parziale decisivo, con una vera e propria partenza ad handicap per i nostri portacolori che ha condizionato il tie-break.

Al termine dell’incontro, il commissario tecnico della nostra nazionale, Fefè De Giorgi, ha analizzato quanto accaduto alla TD Place Arena: “Alcuni punti è stata brava la Francia a prenderseli, altri secondo me li abbiamo concessi noi. Comunque abbiamo lottato, nel senso che la partita si sapeva che sarebbe stata complicata, ma ci sono mancati senza dubbio un pizzico di qualità e di continuità, perché secondo in alcune situazioni gestibili abbiamo concesso qualcosa di troppo. Si tratta adesso di recuperare e di fare meglio nella partita di domani quelle cose in cui siamo mancati”. (Fonte: Federvolley).

Il coach leccese prosegue nella sua analisi, puntando l’attenzione sulla questione legata al ranking che farebbe qualificare l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi come testa di serie: “Noi non dobbiamo pensare a queste cose, dobbiamo guardare al gioco. Oggi se abbiamo perso è perchè alcune cose non le abbiamo fatte nel modo giusto, quindi lasciamo stare il ranking. Quello è una conseguenza di come giochi. Domani contro gli USA ci attende una partita tosta. Loro sono una ottima squadra, adesso sono anche al completo e giocano con grande ritmo, quindi ci attende una bella sfida. Dobbiamo essere carichi perchè ci sarà da battagliare”.