Darderi-Struff, ATP Halle 2024: orario, programma, tv, streaming

Dopo aver deciso di giocare un’altra settimana sulla terra e vincere il Challenger di Perugia, Luciano Darderi apre la sua stagione sull’erba, facendo l’esordio nel torneo ATP 500 di Halle. Il tennista italiano non ha ancora mai disputato un match in carriera nel massimo circuito su questa superficie e la prima sarà contro un avversario decisamente ostico.

Infatti Darderi se la vedrà con il padrone di casa Jan-Lennard Struff, decisamente un avversario ostico da affrontare su questo tipo di campi, vista la sua potenza al servizio e il suo gioco offensivo. Darderi avrà bisogno di una prestazione davvero perfetta per provare a vincere l’incontro.

C’è comunque la curiosità nel capire come Darderi approccerà al gioco su erba. Una partita che è sicuramente un test in vista di Wimbledon, dove comunque l’azzurro è già certo qualificato per il tabellone principale e dove farà il suo esordio assoluto.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Luciano Darderi – Jan-Lennard Struff, match valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Halle. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su Sky Sport Plus (se si rientra nelle modalità richieste). In streaming su SkyGo, Now TV e Tennis TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-STRUFF ATP HALLE 2024

Mercoledì 19 GiugnoLuc 2024 – Campo Centrale

Dalle 12.00: Luciano Darderi – Jan Lennard Struff

PROGRAMMA DARDERI-STRUFF ATP HALLE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus (se si dispone nell’abbonamento).

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport