Da Bercy a Parigi: Musetti-Djokovic dimostra che il lupo perde il pelo, ma non il vizio…

Un disastro organizzativo. La pioggia sta creando non pochi problemi agli organizzatori del Roland Garros. La perturbazione, che da giorni sta colpendo la capitale francese, sta ostacolando lo sviluppo degli incontri, previsti sui campi privi della copertura. Solo due le strutture con tetto retrattile e per questo le conseguenze sono quelle di ritardi continui.

Ecco che quest’oggi una situazione molto particolare si sta verificando. Per il pericolo di pioggia, si è deciso di spostare uno degli incontri previsti originariamente outdoor sul Centrale. Ci si riferisce al match tra il belga Zizou Bergs e il bulgaro Grigor Dimitrov, interrotto ieri sullo score di 6-3 2-1 in favore del bulgaro.

Ebbene, il protrarsi della sfida tra Alexander Zverev e Tallon Griekspoor, durata più di quattro ore di gioco e vinta dal tedesco, ha creato una sorta di reazione a catena sul programma originario del campo citato. In principio, la sessione serale del Philippe Chatrier avrebbe dovuto tenersi non prima delle 20.15, con Novak Djokovic (n.1 del mondo) e Lorenzo Musetti protagonisti.

Lo spostamento della partita Dimitrov-Bergs, finita in questi ultimi minuti, ha portato quindi l’orario di inizio del confronto tra il carrarino e il serbo non prima delle 22.35. Una situazione, chiaramente, di forte disagio in quanto il match in questione terminerà in nottata.

Una situazione spiacevole che riporta alla mente quanto accaduto sempre a Parigi l’anno passato, ovvero il Masters1000 di Bercy, dove Jannik Sinner iniziò il proprio match oltre la mezzanotte contro lo statunitense Mackenzie McDonald. Un Sinner che poi, pur vincendo il suo incontro, decise di ritirarsi per il poco tempo di recupero per la sfida contro Alex de Minaur. Non è un caso che, posteriormente all’episodio, il circuito ATP abbia imposto dei limiti nell’orario di inizio delle partite, ma valido solo per il massimo circuito internazionale e non per gli Slam.