Curling: cambio alla guida della Nazionale femminile: Soren Gran è il nuovo tecnico

Arriva la prima decisione da parte di Marco Mariani, nuovo Direttore Tecnico delle Nazionali italiani di curling subentrato al dimissionario Claudio Pescia. Il cortinese ha infatti scelto Soren Gran come allenatore della squadra femminile; lo svedese prende così il posto di Violetta Caldart. La notizia è arrivata con un comunicato stampa diramato dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio venerdì 28 giugno.

Per il nordico classe 1961 si tratta di un ritorno: durante la sua carriera Gran aveva già ricoperto il ruolo di allenatore delle Nazionali nel biennio 2017-2019. In bacheca vanta un argento olimpico con il Regno Unito conquistato a Sochi 2014, oltre che due medaglie iridate e tre continentali, tra cui spicca anche il bronzo ottenuto nel 2018 dalla compagine maschile”.

E’ un grande onore e un grande privilegio per me poter tornare in Italia e avere l’opportunità di allenare la Nazionale femminile – ha detto Gran nelle parole rilasciate ai microfoni federali. In questi anni vedere dall’esterno come la squadra ha alzato il proprio livello fino a guadagnarsi un posto ai vertici del movimento internazionale è stato fantastico e quando mi è stato chiesto di partecipare al percorso verso i Giochi di Milano Cortina 2026 ho accettato senza esitazioni. L’obiettivo sarà puntare a a una medaglia e non vedo l’ora di vivere la mia settima Olimpiade, di cui due da giocatore. Troveremo sulla nostra strada sfide probanti e il mio compito sarà quello di trovare le giuste soluzioni per affrontarle al meglio. Per quanto ho visto il talento, la mentalità vincente e le motivazioni non mancano e a me spetterà mettere insieme tutto questo. Ringrazio la FISG per l’opportunità e Marco Mariani per la fiducia accordatami anche in questa occasione dopo tanti anni di lavoro insieme”.

Nel comunicato la FISG ha ringraziato sentitamente Caldart per il lavoro svolto fino a questo momento, contribuendo in prima persona alla crescita di una disciplina in cui l’Italia recita ormai costantemente il ruolo di protagonista.