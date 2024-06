Cos’è successo a Ludovica Cavalli agli Europei? Si tocca il petto, si accascia e viene soccorsa

Serata difficilissima per Ludovica Cavalli agli Europei 2024 di atletica leggera. La genovese è scesa in pista allo Stadio Olimpico di Roma per disputare la finale dei 1500 metri, ma l’allieva di Stefano Baldini non è mai riuscita a entrare nel vivo della gara. L’azzurra si è infatti staccata dopo 800 metri nonostante un ritmo tutt’altro che elevato (passaggio ai 1000 in 2:48.80) e ha chiuso al passo in 13ma posizione con il crono di 4:35.60, ovvero a trentuno secondi di distacco dall’irlandese Ciara Mageean (4:04.66).

Ludovica Cavalli si è toccata vistosamente il petto e una volta superata la linea del traguardo si è accasciata al suolo, alle prese con evidenti problemi di respirazione. La nostra portacolori è stata prontamente soccorsa e, fortunatamente, l’allarme è rientrato dopo pochi minuti per il sollievo di tutti. L’auspicio è che la 24enne, quest’anno capace di esprimersi in 4:04.05 a Marsiglia (personale di 4:01.84), si possa riprendere prontamente in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Per la cronaca la gara è stata vinta dall’irlandese Ciara Mageean (4:04.66) davanti alla britannica Georgia Bell (4:05.33) e alla francese Agathe Guillemot (4:05.69).