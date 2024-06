Cosa cambia nel ranking ATP con la sconfitta di Alcaraz: sorpasso Djokovic, Sinner guadagna su entrambi!

Carlos Alcaraz è stato sconfitto da Jack Draper agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Londra, non riuscendo così a difendere il titolo conquistato lo scorso anno al Queen’s. Il fuoriclasse spagnolo si è inchinato al cospetto del britannico in due set, patendo nel tie-break del primo set e subito un break micidiale nel sesto gioco della seconda frazione. L’erba della capitale si è rivelata indigesta questa volta per il formidabile 21enne, che dodici mesi fa si impose lanciando la volata verso l’apoteosi a Wimbledon. La battuta d’arresto odierna ha avuto una diretta conseguenza sul ranking ATP.

Carlos Alcaraz ha infatti subito il sorpasso da parte di Novak Djokovic, che si è così issato al secondo posto con 8.360 punti sebbene il serbo non stia giocando in questo periodo. Lo spagnolo scivola in terza piazza con 8.130 punti (non ha difeso i 500 del successo del 2023, perdendo 450 punti in un colpo solo). Si tratta di una buona notizia per Jannik Sinner, che ha invece avuto la meglio sull’ungherese Fabian Marozsan al terzo set e si è così qualificato al torneo ATP 500 di Halle.

Il tennista italiano si conferma saldamente al comando della graduatoria internazionale con 9.490 punti, ovvero 10 in più rispetto all’inizio della settimana e con un ampio margine nei confronti dei più immediati inseguitori: 1.130 punti su Djokovic e 1.360 su Alcaraz. Jannik Sinner potrà ulteriormente aumentare il proprio margine se dovesse riuscire a farsi largo sull’erba tedesca: 9.590 punti con l’approdo in semifinale, 9.720 con la finale, 9.890 con la vittoria del torneo.

COME CAMBIA IL RANKING ATP

1. Jannik Sinner (Italia) 9.490 (9.590 con la semifinale, 9.720 con la finale, 9.890 con la vittoria nel torneo)

2. Novak Djokovic (Serbia) 8.360 (fermo questa settimana)

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.130 (eliminato agli ottavi al Queen’s)