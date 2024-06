Cocciaretto-Gauff oggi in tv, Roland Garros 2024: orario, programma, streaming

Elisabetta Cocciaretto va a caccia dei suoi primi quarti di finale Slam. La ventitreenne di Ancona continua a sognare al Roland Garros, spingendosi fino alle migliori sedici e incrociando ora una delle migliori giocatrici del circuito sul campo centrale: per lei c’è ora la statuinitense Coco Gauff.

L’ennesimo grande ostacolo per l’azzurra, che durante la prima settimana del suo torneo ha già fatto fuori due teste di serie non banali. Un cammino iniziato con un pianto liberatorio dopo il primo set con Beatriz Haddad Maia, semifinalista lo scorso anno; un avvenimento che ha completamente ribaltato le prospettive, trovando la forza di rimontare la tennista verdeoro, numero 13 del seeding, per poi regolare comodamente la spagnola Cristina Bucsa e di battere un’altra giocatrice dal ranking di tutto rispetto, la russa con passato italiano Liudmila Samsonova.

Ora c’è però la numero 3 del tabellone principale, che fino ad ora ha avuto un cammino relativamente facile. Tre partite e tre vittorie comode per lei, a partire dalla qualificata Julia Avdeeva a cui ha lasciato soltanto due giochi, per passare poi alla slovena Tamara Zidansek, regolata per 6-3 6-4, e all’ucraina Dayana Yastremska, anch’essa superata di slancio 6-2 6-4. Ormai Gauff sa che vuol dire essere una delle favorite, ma Elisabetta non dovrà perdere la sua leggerezza.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff si giocherà oggi sul campo centrale, il Philippe Chatrier, ed è previsto come secondo del programma, al termine della sfida tra Iga Swiatek e Anastasia Potapova. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

COCCIARETTO-GAUFF ROLAND GARROS 2024

Domenica 2 giugno

Court Philippe-Chatrier – dalle 11.00

I. Swiatek (1) – A. Potapova

E. Cocciaretto vs C. Gauff (3)

PROGRAMMA COCCIARETTO-GAUFF, ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport