Cobolli-Struff, orario primo turno ATP Stoccarda 2024: dove vederla in tv e streaming

L’ATP 250 di Stoccarda è uno dei tornei più prestigiosi nelle settimane di preparazione a Wimbledon: nonostante la categoria e lo status, il montepremi è elevato e spesso il campo di partecipazione è di altissimo livello, con specialisti, top 20 e giocatori di un certo calibro che prendono confidenza su questa supericie.

Settimana in cui ci sono diversi italiani implicati: oltre a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti c’è Flavio Cobolli. Il giocatore romano sta vivendo una stagione incredibile e ha visto sfumare per una manciata di punti il traguardo delle Olimpiadi: questa settimana è numero 50 del mondo, per la prima volta della carriera in top 50. L’esperienza su questa superficie è molto poca: due partite non vinte nelle qualificazioni di Wimbledon negli ultimi due anni.

Di fronte c’è invece un vero e proprio specialista di questi campi: Jan-Lennard Struff ha il tennis perfetto per esprimersi al meglio sull’erba. Servizio e dritto poderoso, colpi potenti e un’ottima dimestichezza nei pressi della rete. Il tedesco ha un feeling speciale con questo torneo: nel 2019 ha raggiunto la semifinale e l’anno scorso la finale.

Il match tra Flavio Cobolli e Jan-Lennard Struff, primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda, è programmato come quarto incontro 11.00 sul Campo Centrale, ma non prima delle 16.30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COBOLLI-STRUFF, ATP STOCCARDA 2024

Martedì 11 giugno

Primo turno ATP 250 Stoccarda

Campo Centrale

Musetti vs Mpetshi Perricard – ore 11.00

Berrettini vs Safiullin – a seguire

Giron vs Murray – non prima delle 14.30

Flavio Cobolli (ITA) vs Jan-Lennard Struff (GER) [7] – non prima delle 16.30

PROGRAMMA COBOLLI-STRUFF, ATP STOCCARDA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport