Ciclismo: scelti i convocati del Belgio per le Olimpiadi. Evenepoel e van Aert le stelle, non c’è Philipsen

Il Tour de France è pronto a partire ma gli occhi in questo 2024 sono puntati verso l’evento dell’anno, le Olimpiadi di Parigi, che hanno costretto la Grande Boucle a variare il percorso, non concedendo ai corridori la classica passerella sui Campi Elisi.

Il Belgio, una delle nazionali più attese in tutte le manifestazioni internazionali, ha sciolto le riserve annunciando i propri convocati per l’appuntamento a Cinque Cerchi e non sono mancate le sorprese.

Non ci sarà al via infatti il vincitore della Milano-Sanremo, Jasper Philipsen, su un percorso che probabilmente era perfetto per le caratteristiche del corridore dell’Alpecin-Deceuninck. Spazio alla coppia d’assi formata da Remco Evenepoel e Wout van Aert, entrambi impegnati alla Grande Boucle e, soprattutto, a caccia della condizione migliore dopo le cadute in primavera.

A completare la formazione (i due capitani correranno anche la cronometro individuale) ci saranno due gregari di lusso come Tiesj Benoot e Jasper Stuyven.