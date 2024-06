Ciclismo: Jonas Vingegaard e Wout van Aert saranno al Tour de France con il Team Visma | Lease a Bike

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, ora è ufficiale: sia Jonas Vingegaard che Wout van Aert faranno parte della squadra del Team Visma | Lease a Bike per il Tour de France 2024. A renderlo noto è stata la stessa formazione ciclista con una news sul proprio sito ufficiale.

Il danese, due volte vincitore della Grande Boucle, e il belga, vincitore della “Maglia Verde” nella corsa ciclistica più famosa al mondo, si sono quindi pienamente ripresi dalle bruttissime cadute che negli scorsi mesi li hanno visti, loro malgrado, protagonisti al Giro dei Paesi Baschi e all’Attraverso le Fiandre.

Insieme a loro, a completare il roster del team olandese vi saranno i solidissimi: Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman e Jan Tratnik

The moment we have all been waiting for. We are very happy to announce our Tour de France line-up. ⚜️#limitlessthinking pic.twitter.com/Qmj2H9JinE

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 20, 2024