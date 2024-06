Ciclismo: Giulio Ciccone frenato dall’influenza dopo il Delfinato

Non finisce purtroppo la sfortuna per Giulio Ciccone. L’azzurro è stato costretto a fermarsi per tutta la prima parte di stagione, saltando il Giro d’Italia, ed è rientrato alle gare a maggio, trovando la forma migliore verso il Tour de France.

Al Giro del Delfinato l’abruzzese della Lidl-Trek ha dato spettacolo trovando una serie di piazzamenti importanti al cospetto dei migliori corridori al mondo, dimostrando di essere pronto per la Grande Boucle. Purtroppo però, neanche il tempo di tornare nel Bel Paese, e di nuovo uno stop per lo scalatore italiano.

Le sue parole: “Un rientro a casa dopo il Giro del Delfinato non proprio come me lo aspettavo. L’influenza ha avuto la meglio su di me e da venerdì non posso allenarmi… la speranza ora è di stare presto meglio il prima possibile e recuperare in vista del campionato italiano”.

L’obiettivo dunque è quello di ritrovare la forma giusta verso il Tricolore: domenica 23 giugno l’appuntamento in Toscana dove Ciccone salvo problemi si presenterà tra i favoriti per il titolo.