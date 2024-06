Ciclismo, Gianni Vermeersch vince la Dwars door het Hageland: domati gli sterrati in Belgio

Gianni Vermeersch ha vinto la Dwars door het Hageland, semiclassica belga di livello 1.Pro che è andata in scena lungo i 178 km da Aarschot a Diest (40 chilometri su strade sterrate, divisi in 19 settori). Il padrone di casa ha sfruttato tutte le sue doti nel gravel, disciplina di cui è stato Campione del Mondo nel 2022, e si è imposto di forza.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck aveva attaccato insieme al norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e all’olandese Hartthijs de Vries (TDT-Unibet Cycling Team) quando mancavano diciassette chilometri al traguardo e poi ha piazzato l’affondo risolutore sullo strappo finale che conduceva alla Cittadella.

Il 31enne nativo di Roeselare è tornato a vincere a due anni di distanza dall’ultimo sigillo in carriera su strada, arrivato il 7 maggio 2022 nella quinta tappa della 4 Giorni di Dunkerque. Quella odierna è la quarta affermazione in carriera per il belga su strada, lo scorso 1° maggio si era imposto ai campionati nazionali di gravel.