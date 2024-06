Ciclismo: Fernando Gaviria convocato dalla Colombia per le Olimpiadi su pista

Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano ed iniziano ad arrivare le prime convocazioni per la rassegna a Cinque Cerchi. La Colombia ha annunciato la propria squadra per quanto riguarda il ciclismo e non sono mancate le sorprese (contornate da polemiche).

Se per la strada le scelte di Egan Bernal e Daniel Martinez (che farà anche la cronometro) e di Paula Patiño al femminile non creano stupori o malumori, la decisione per la pista è veramente inattesa.

A gareggiare ci sarà infatti Fernando Gaviria, due volte campione del mondo nell’omnium nel 2015 e 2016, ma da anni ormai lontano dai velodromi e dedicatosi completamente alle volate su strada.

A non accettare la scelta è Juan Arango, classe 1986, che nelle ultime stagioni ha conquistato tutti i punti serviti per avere poi il pass a Cinque Cerchi per il proprio Paese e poi escluso (il biglietto olimpico non è nominale).