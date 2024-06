Ciclismo femminile, il rientro di Elisa Balsamo dopo il grave infortunio. Subito buone risposte al Campionato Italiano

Avere la forza di ricominciare. Nella giornata di ieri, sulle strade di Firenze-Scarperia, Elisa Longo-Borghini (Lidl-Trek) ha conquistato la maglia tricolore del campionato italiano 2024 di ciclismo su strada. Si è trattata dalla quinta affermazione per lei, che ha così avuto modo per riscattarsi dopo la penalità subita nella gara a cronometro. Un’azione di potenza a 26 km dal traguardo, che nei fatti ha tagliato le gambe alle sue rivali.

A giungere alle sue spalle un gruppo formato da Chiara Consonni e da Eleonora Gasparrini, giunte seconda e terza, ma soprattutto con Elisa Balsamo che ha terminato in sesta piazza, dando buone risposte sulla sua forma fisica. Tornata alle corse a più di un mese di distanza dalla bruttissima caduta nella prima tappa della Vuelta Burgos, la nativa di Cuneo doveva anzitutto affrontare le proprie paure e poi comprendere il suo livello.

Lo spavento era stato tanto e le immagini dell’incidente paurose. Il volo contro le transenne ad altissima velocità aveva lasciato attoniti tanti, ma per fortuna poi Elisa è stata in grado di rialzarsi e di tornare in sella. La lombarda aveva rimediato una frattura del naso, una commozione cerebrale e la rottura di un dito della mano.

Sottoposta a un intervento chirurgico a Milano lo scorso 22 maggio per minimizzare i danni alle ossa nasali, Balsamo ha ripreso nel suo incedere e l’annuncio della sua partecipazione al campionato italiano è stato chiaramente un bel segnale. L’obiettivo ora è quello di essere al via del Giro Women dal 7 al 14 luglio e posteriormente alle Olimpiadi di Parigi dove spera di ritrovarsi al 100%.