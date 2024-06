Ciclismo, Egan Bernal: “Quest’anno mi sento bene. Il Tour? Guardo alla classifica generale…”

Alla “Grand Depart” di Firenze del Tour de France 2024 manca sempre meno e in gruppo inizia a respirarsi l’atmosfera e la tensione per una “Grande Boucle” che si preannuncia incerta come non mai, anche perché lo stato di forma di diversi corridori si verificherà solo strada facendo.

Fra i ciclisti da tenere d’occhio c’è anche Egan Bernal, il colombiano della INEOS Grenadiers che il Tour de France l’ha vinto nel 2019 e che, dopo la terribile caduta del 2022, e il 36esimo posto del 2023, si sente pronto a tornare nelle posizioni che contano della classifica generale.

Intervistato da EFE, il sudamericano ha detto: “Quest’anno mi sento molto meglio, le sensazioni sono molto diverse rispetto a quelle dell’anno scorso. Ho tanta voglia di vedere in gara come risponderà il mio corpo alla competizione di alto livello. Credo che quest’anno ho potuto prepararmi meglio per il Tour e parto con ambizioni. La classifica generale è chiaramente una possibilità, in teoria ci voglio provare. Se poi non riuscissi a tenere il ritmo dei migliori, allora andrei ad aiutare i miei compagni il più possibile fino alla fine”.

Poi ha aggiunto: “Nel 2020, quando dovevo difendere il mio titolo e non sono riuscito a finire la corsa, il mondo mi era crollato addosso. Ora so che nella vita ci sono altre cose oltre al ciclismo. Questo è il mio lavoro, quello che mi piace fare. Adoro stare 7 o 8 ore in sella a una bicicletta. Però adesso so che se non vinco, se la corsa non va come vorrei, posso tornare a casa dove mi aspetta la mia famiglia”.