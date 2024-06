Ciclismo: domani i Campionati Italiani a cronometro. Filippo Ganna a caccia del quinto titolo

Settimana di Campionati Nazionali per il ciclismo su strada. Domani appuntamento a Grosseto per quanto riguarda la prova a cronometro maschile agli Italiani, dove il protagonista annunciato è ovviamente Filippo Ganna. Partenza ed arrivo presso lo stadio di baseball Roberto Jannella, due giri da percorrere di un circuito completamente pianeggiante, con la prova che misurerà in totale 35,1 chilometri.

Come detto, occhi puntati su Ganna, reduce dal successo di tappa nella prova contro il tempo del Giro d’Italia. L’alfiere della Ineos Grenadiers va a caccia del quinto titolo nazionale, andando così a meno uno da Marco Pinotti, recordman a quota 6.

Non mancheranno però i rivali a sfidarlo: da Matteo Sobrero (Bora-hansgrohe), già vincitore nel 2021, passando per Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike), fino ad arrivare a Lorenzo Milesi (Movistar), purtroppo però reduce da un infortunio.