Ciclismo: caduta in allenamento per Lorenzo Milesi, nessuna frattura per l’azzurro ma tante escoriazioni

Episodio sfortunato per uno degli italiani più promettenti nel World Tour di ciclismo maschile. Costretto ad uno stop forzato Lorenzo Milesi, campione del mondo under 23 a cronometro, a causa di una brutta caduta in allenamento.

L’azzurro sabato era uscito con la bicicletta per le prove contro il tempo, finendo a terra (non sono state specificate le cause) e trovandosi costretto ad effettuare accertamenti in ospedale nelle ore successive.

Per fortuna per il 22enne lombardo non sono state riscontrate fratture, ma le tante escoriazioni lo costringeranno a stare fermo una settimana per poi essere valutato successivamente.

L’azzurro della Movistar sarebbe dovuto ritornare in gara al Giro del Belgio dopo le fatiche del Giro d’Italia, ma la squadra iberica è stata costretta a cambiare il roster.