Giro d’Italia 2024: tutti gli italiani in gara. Attesa per Tiberi e Pellizzari, Milan a caccia della maglia ciclamino

Siamo a meno di 48 ore dall’inizio del Giro d’Italia 2024: la lista dei partecipanti è definita ed è tutto pronto per la partenza nella tappa di Torino, in un primo fine settimana che regalerà subito spettacolo. Sono 43 gli italiani che saranno presenti in questa Corsa Rosa, con ambizioni e obiettivi diversi.

La curiosità principale sarà relativa a due giovani come Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) e Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). I due si sono messi in mostra al Tour of the Alps: in particolare Tiberi è in grandissima condizione, emersa anche alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il corridore frusinate è la principale speranza italiana per la classifica generale e a quasi 23 anni avrà la prima vera chance per fare classifica in un Grande Giro. Un podio, vista anche la concorrenza, è tutt’altro che impossibile e il laziale può contare anche sull’appoggio di Damiano Caruso. Pellizzari sarà il più giovane italiano in questa Corsa Rosa: 20 anni e mezzo. Il corridore marchigiano è un grande talento e, dopo qualche difficoltà iniziale nel professionismo, al Tour of the Alps si è messo in evidenza, mostrando le sue grandi doti in salita.

Tra gli italiani ci saranno altri scalatori: Lorenzo Fortunato sarà il co-capitano dell’Astana Qazaqstan Team insieme ad Alexey Lutsenko, Filippo Zana può andare a caccia di qualche tappa e appoggiare Eddie Dunbar nel Team Jayco AlUla, così come sarà interessante vedere Matteo Fabbro e il giovane Davide Piganzoli nel Team Polti Kometa e Domenico Pozzovivo (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ancora combattivo a 41 anni suonati.

Altri azzurri andranno a caccia di qualche vittoria di tappa: oltre a Filippo Zana, c’è Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) che può brillare nelle cronometro, ma anche avere bandiera bianca in alcune circostanze. Ci sarà il campione italiano Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team), alla ricerca di una prima vittoria in carriera in un Grande Giro. Atteso anche Marco Frigo (Israel – Premier Tech) sempre brillante nelle fughe dello scorso anno nella Corsa Rosa e soprattutto è atteso Andrea Bagioli (Lidl-Trek) a un gran risultato dopo il cambio di squadra.

Grande spazio anche per i velocisti: una pattuglia che sarà guidata da Jonathan Milan (Lidl-Trek), maglia ciclamino lo scorso anno e che si può ripetere anche in questa stagione e avrà come ultimo uomo il fido Simone Consonni. Attenzione anche alla coppia della Tudor Pro Cycling Team formata da Alberto Dainese e Matteo Trentin. Occhio anche a Enrico Zanoncello che potrebbe sorprendere.

ITALIANI PRESENTI GIRO D’ITALIA 2024

INEOS Grenadiers: Filippo Ganna

Alpecin – Deceuninck: Nicola Conci

Arkéa – B&B Hotels: Alessandro Verre

Astana Qazaqstan Team: Simone Velasco, Davide Ballerini, Lorenzo Fortunato, Christian Scaroni

BORA – hansgrohe: Giovanni Aleotti

Cofidis: Stefano Oldani

Decathlon AG2R La Mondiale Team: Andrea Vendrame

EF Education – EasyPost: Andrea Piccolo

Groupama – FDJ: Lorenzo Germani

Intermarché – Wanty: Kevin Colleoni

Israel – Premier Tech: Marco Frigo

Lidl – Trek: Jonathan Milan, Andrea Bagioli, Simone Consonni

Movistar Team: Davide Cimolai, Lorenzo Milesi

Team Jayco AlUla: Alessandro De Marchi, Filippo Zana

Team Polti Kometa: Matteo Fabbro, Davide Bais, Mattia Bais, Giovanni Lonardi, Mirco Maestri, Andrea Pietrobon, Davide Piganzoli

Team Visma | Lease a Bike: Edoardo Affini

Tudor Pro Cycling Team: Matteo Trentin, Alberto Dainese

VF Group – Bardiani CSF – Faizanè: Domenico Pozzovivo, Luca Covili, Filippo Fiorelli, Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Giulio Pellizzari, Alessandro Tonelli, Enrico Zanoncello

Bahrain – Victorious: Antonio Tiberi, Damiano Caruso, Andrea Pasqualon, Edoardo Zambanini