Ciclismo: Aleksandr Vlasov rinuncia alle Olimpiadi di Parigi

Era stato tra i pochissimi autorizzati a partecipare alle Olimpiadi di Parigi per quanto riguarda gli atleti russi e bielorussi (ovviamente senza bandiera). Aleksandr Vlasov però non sarà al via della prova a Cinque Cerchi.

È arrivata infatti oggi la rinuncia da parte del russo della Bora-hansgrohe che, dopo il Tour de France (corso probabilmente in appoggio a Primoz Roglic), preferisce concentrarsi su altri obiettivi.

A specificare la situazione è stato il presidente Federazione ciclistica russa Vyacheslav Ekimov: “Il profilo del tracciato di Parigi non gli si addice e l’atleta ha anche un calendario molto fitto“.