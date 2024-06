Chituru Ali sul podio in Diamond League! 100 solidi a Stoccolma, vento domato e segnali per gli Europei

Chituru Ali si toglie la soddisfazione di salire sul podio dei 100 metri nella settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il velocista italiano ha concluso al terzo posto in quel di Stoccolma (Svezia), lottando con un vento contrario di 1,0 m/s e chiudendo con il tempo di 10.19. Lo sprinter comasco ha battagliato spalla a spalla con il camerunense Emmanuel Eseme (10.16) e lo statunitense Kyree King (10.18), dopo che è stata chiamata una partenza falsa.

La brezza in faccia non ha aiutato, oggi era davvero difficile fare il tempo di rilievo nella località scandinava, ma la prestazione agonistica offerta dal titanico azzurro è stata positiva. Chituru Ali, capace di esprimersi in 10.06 lo scorso 3 maggio a Dubai (quarto italiano di sempre alle spalle di Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Pietro Mennea) e autore di un 10.01 ventoso a Nairobi, era partito bene al primo tentativo, ma anche il secondo scatto non è stato male, positive le sensazioni riscontrate sul lanciato.

Il segnale in vista degli Europei di Roma, che scatteranno il 7 giugno, è stato confortante per il quinto uomo nelle liste continentali della stagione. Chituru Ali, che ha ormai messo in cassaforte il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il ranking, ha battuto quattro avversari di un certo rango come il giamaicano Ryiem Forde (10.22), il giapponese Abudl Hakim Sani Brown (10.28), il tedesco Joshua Hartmann (10.30) e lo svedese Henrik Larsson (10.47).