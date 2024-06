Chituru Ali ammette: “Volevo vincere. Cercherò sempre di battere Jacobs”

Chituru Ali sfiora il colpaccio ma può comunque festeggiare una splendida medaglia d’argento nei 100 metri ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma. Il comasco ha ritoccato di un centesimo il suo personale, correndo in 10.05 e completando una clamorosa doppietta italiana alle spalle del campione olimpico Marcell Jacobs (10.02).

“Lì per lì mi sono detto: ‘Questa la voglio vincere, la voglio vincere’. Ovviamente la prima partenza, non so cosa sia successo (è stato ammonito per un tempo di reazione leggermente più veloce del consentito, ndr), ma sentivo che quella era la partenza della vita. Sono troppo gasato, devo riordinare le idee. Poi subito testa a Parigi, perché anche lì voglio fare qualcosa di incredibile“, commenta Ali.

Il campione nazionale indoor in carica ha poi parlato della bella rivalità con Jacobs ai microfoni di Rai Sport: “Stimola, come avevo già detto. Lui va forte, io vado forte. Cercherò sempre di batterlo e di battere chiunque ci sia tra gli 8 partenti. Niente, questa è la mia missione“. Prossimo obiettivo Olimpiadi di Parigi 2024, con la consapevolezza di dover limare ancora qualcosa per puntare alla finale olimpica.