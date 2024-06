Chi vince Wimbledon 2024? Le quote dei bookmakers per le scommesse: Sinner e Alcaraz vicini

Wimbledon è vicinissimo. Da lunedì si ci trasferisce tutti all’All England Club per il terzo Slam della stagione; due settimane di lotta all’ultimo colpo per uno dei tornei più iconici del panorama mondiale. E per gli esperti di scommesse, il primo favorito è azzurro, e risponde al nome di Jannik Sinner.

Un dettaglio che non ci saremmo mai immaginati fino a tre anni fa, prima della finale di Matteo Berrettini del 2021. Ma il movimento italiano ha ora il numero 1 al mondo, che ha messo in mostra ottimi miglioramenti in due anni tanto da vincere la scorsa settimana il suo primo torneo sull’erba ad Halle. La sua quota per gli scommettitori spazia tra il 2,50 ed il 2,62, ma il tabellone non è stato proprio clemente: ne parleremo tra poco.

Alle sue spalle il secondo favorito è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non ha entusiasmato al Queen’s, ma rimane comunque il campione in carica. Per questo le agenzie lo premiano, con una quota leggermente più alta, tra il 2,50 ed il 3,25. ‘Solo’ terzo favorito Novak Djokovic, su cui ci sono punti interrogativi sulle condizioni fisiche, la sua vittoria paga attorno le cinque volte la posta.

Molto più alte le quote degli altri. Alexander Zverev è dato a 15.00 dalle agenzie di scommesse, leggermente meglio di Daniil Medvedev ed Hubert Hurkacz (17.00). A 21 invece c’è Matteo Berrettini, come Jack Draper ed Alex De Minaur: il romano però è in rotta di collisione di Sinner al secondo turno, sicuramente i due azzurri non ne sono propriamente felicissimi. Quotato anche Lorenzo Musetti, portato a 101, quasi il doppio rispetto a Tommy Paul, che lo ha battuto in finale al Queen’s: una sua vittoria vale 51 volte la posta.