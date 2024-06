Chi affronteranno Errani/Paolini ai quarti del Roland Garros e il possibile tabellone

Sara Errani e Jasmine Paolini incontreranno la statunitense Emma Navarro e la russa Diana Shnaider nei quarti di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2024 di tennis: la coppia tutta italiana è accreditata dell’undicesima testa di serie, unica protetta dal seeding ancora in corsa nella parte alta del tabellone.

In caso di successo, infatti, le avversarie in semifinale per le italiane usciranno dal confronto tra le russe Mirra Andreeva e Vera Zvonareva ed il duo formato dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla romena Elena Gabriela Ruse: in ogni caso, almeno sulla carta, le azzurre dovrebbero essere favorite.

Nella parte bassa del tabellone la musica invece cambia: è ancora in corsa la coppia numero 8 del seeding, composta dalle statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, che saranno opposte nei quarti alla messicana Giuliana Olmos ed alla russa Alexandra Panova.

Nell’ultimo spicchio del main draw, invece, si affronteranno la statunitense Coco Gauff e la ceca Katerina Siniakova, accreditate della quinta testa di serie, e la nipponica Miyu Kato e l’ucraina Nadiia Kichenok, duo numero 16 del tabellone.

TABELLONE DOPPIO FEMMMINILE ROLAND GARROS 2024

Emma Navarro/Diana Shnaider contro Sara Errani/Jasmine Paolini

Mirra Andreeva/Vera Zvonareva contro Marta Kostyuk/Elena Gabriela Ruse

Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk contro Giuliana Olmos/Alexandra Panova

Coco Gauff/Katerina Siniaková contro Miyu Kato/Nadiia Kichenok