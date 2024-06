Chi affronterà Musetti al prossimo turno a Stoccarda: precedenti e scenari di tabellone

Lorenzo Musetti si è preso il secondo turno del torneo di Stoccarda. Un debutto attento da parte del ragazzo di Carrara, che ha superato con due tiebreak il francese Giovanni Mpetshi Perricard, giocatore in estrema ascesa. Ora per l’azzurro c’è la sfida con il tedesco Dominik Koepfer.

Il trentenne di Furtwangen, al momento numero 65 delle classifiche mondiali, ha avuto la meglio in una sfida parecchio tirata del cinese Zhang Zhizhen; dopo aver perso la prima frazione, ha avuto la forza di rimanere sul pezzo e di rimontare, annullando due match point nel tiebreak decisivo e vincendo con il punteggio di 4-6 7-6 7-6.

Quella di domani sarà il secondo match della storia tra Musetti e Koepfer. Il primo precedente è di quasi quattro anni fa, agli ottavi degli Internazionali di Roma posticipati a settembre a causa del Covid. Lorenzo si stava affacciando per la prima volta al grande pubblico e dopo essere rimasto in partita nel primo set evaporò nel secondo, perdendo con il punteggio di 6-4 6-0.

In caso di vittoria, l’azzurro accederebbe ai quarti di finale, dove avrebbe una partita interessante in ogni caso. Dalla sua parte di tabellone si affrontano infatti Alexander Bublik, numero 3 del seeding, contro il serbo Hamad Medjedovic, ‘figlioccio’ di Novak Djokovic e vincitore delle ultime Next Gen Finals.