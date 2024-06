Charles Leclerc furioso dopo le qualifiche in Canada: il fuorionda a Montreal del ferrarista

Non era il sabato che ci si aspettava la Ferrari a Montreal (Canada). Nel nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1, le qualifiche hanno riservato ben poche soddisfazioni alla scuderia di Maranello. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno concluso il loro time-attack in undicesima e dodicesima posizione e saranno costretti a una gara molto difficile quest’oggi.

Un sorta di fulmine a ciel sereno, dopo quanto ottenuto a Montecarlo. Frederic Vasseur ha parlato di problemi di bilanciamento, con la consueta difficoltà nel portare in temperature le gomme, visto il clima tutt’altro che estivo in Canada. A questo proposito, Leclerc ha espresso tutta la sua frustrazione ai microfoni di Sky Sport.

“Devo riguardare la qualifica, ogni giro che facevamo eravamo tra l’ottavo e il dodicesimo posto, questo è stato il vero problema. Sono abbastanza incazzato perché il giro lanciato che ho fatto è avvenuto abbastanza presto invece che alla fine, poi allo stesso tempo c’è stata una McLaren in mezzo alla curva 10“, le parole del ferrarista.

“Vedremo cosa succederà, però il risultato ottenuto è la somma di tante cose. Credo comunque che possiamo riassumere questa qualifica dicendo che non siamo stati abbastanza veloci“, ha aggiunto Charles. Inoltre, è stato colto un fuorionda davanti ai microfoni di Leclerc in cui, rivolgendosi all’addetto stampa della Rossa, ha avvisato: “Dirò quello che voglio“.

The Ferrari press officer was showing Charles Leclerc what to say ahead of the interview, but Charles said “I will say what I want”, and takes the mic.

pic.twitter.com/U9NCfsluAs

— Ferrari News (@FanaticsFerrari) June 8, 2024