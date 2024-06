Challenger Perugia 2024: Luciano Darderi raggiunge la finale in terra umbra

Dopo il Roland Garros, continua a impegnarsi sulla terra rossa (forse, per quest’anno e date circostanze olimpiche, non poi così a torto) Luciano Darderi. E, per il numero 4 azzurro, arriva anche la parte della ragione in questo senso, visto che è in finale al Challenger di Perugia 2024.

Un percorso, il suo, che ha visto l’inizio dopo che gli è stata elargita una wild card delle tre a disposizione. E proprio un altro giocatore giunto su invito è stato il suo avversario di primo turno, Federico Cinà. Il classe 2007 è un’ottima promessa, ma per adesso il livello di differenza c’è e si sente nella forma di un 6-3 6-0 (che, attenzione, non deve inficiare in alcun modo le capacità del figlio di Francesco, ex coach di Roberta Vinci).

Successivamente 6-3 6-3 ad Andrea Pellegrino al secondo turno e poi altro derby tra wild card, questa volta con Fabio Fognini, confronto attesissimo anche nel capoluogo umbro. Risultato: 6-1 6-2. In semifinale, poi, dopo un confronto molto più sofferto, battuto il tedesco Daniel Altmaier per 7-6(4) 6-3. Il tutto salvando anche tre set point nel corso del parziale d’apertura, e precisamente sul 5-6.

Ora, per Darderi, l’ultimo ostacolo si chiama Sumit Nagal. Un giocatore, l’indiano, che a livello Challenger sul rosso sa come farsi valere: l’anno scorso, al Tennis Club Garden di Roma, vinse il Challenger locale partendo dalle qualificazioni e, in generale, quattro dei suoi sei successi di categoria li ha trovati proprio sul mattone tritato. Tra i due non ci sono precedenti. Con questo risultato Darderi è già certo del 36° posto nel nuovo ranking ATP di lunedì, e vincendo sarebbe 34°, in piena lotta per una testa di serie a Wimbledon.