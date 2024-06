Carlos Alcaraz vince il Roland Garros 2024. Zverev crolla al quinto set, primo titolo parigino per lo spagnolo

La prima volta parigina di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo mette in bacheca il primo Roland Garros, terzo titolo Slam della carriera, superando in finale Alexander Zverev dopo una battaglia di cinque set e dopo averne rimontato anche uno di svantaggio. Sono servite quattro ore e venti minuti di gioco al nuovo numero due del mondo per imporsi con il punteggio di 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2. Sfuma ancora per Zverev la conquista di uno Slam, con il tedesco che era tornato comunque a giocare una finale dopo quella nel 2020 agli US Open. Entrambi hanno chiuso con sei doppi falli a testa e con una percentuale di punti vinti con la prima molto simile (65% per lo spagnolo, 63% per il tedesco). Alcaraz ha messo a segno 52 vincenti contro i 38 dell’avversario, che invece ha commesso meno errori non forzati (41 contro 56).

Zverev apre la finale con due doppi falli e concede il break immediato ad Alcaraz. Lo spagnolo, però, non sfrutta il vantaggio iniziale ed arriva il controbreak da parte del tedesco. Nel quinto gioco Zverev commette tre errori di fila ed Alcaraz si procura nuovamente il break, questa volta a zero. Lo spagnolo non ha problemi nei propri turni al servizio, mentre Zverev deve fronteggiare due palle break nel settimo gioco, cancellate, e poi un’altra nel nono, che invece Alcaraz sfrutta con un gran dritto per chiudere il set sul 6-3.

Lo spagnolo tiene un delicatissimo turno di servizio in apertura di secondo set, con Zverev che non riesce a sfruttare tre palle break, anche per pieni meriti di Alcaraz. Il tedesco, però, se ne procura altre due nel quinto game e questa volta sulla seconda arriva l’errore di dritto del numero tre del mondo. L’inerzia della partita gira ed ora è Zverev ad avere il controllo degli scambi, con il tedesco che strappa ancora la battuta all’iberico nel settimo gioco, andando poi a chiudere il set sul 6-2.

In avvio di terzo set si segue l’andamento dei turni al servizio fino ad un sesto game dove Alcaraz è semplicemente perfetto in risposta, strappando a zero la battuta al tedesco. Zverev prova subito a rimediare, ma nel settimo gioco non riesce a sfruttare tre palle del controbreak immediato, con Alcaraz che scappa sul 5-2. Sembra un set finito ed in totale controllo dello spagnolo, ed invece clamorosamente si ribalta tutto. Zverev recupera il break di svantaggio nel nono game con un fantastico passante di dritto, la striscia di giochi consecutivi del tedesco non si ferma, e nell’undicesimo game arriva un altro break di Zverev, che poi si prende il terzo set per 7-5.

Dopo aver completato la rimonta, Zverev sembra avere la finale dalla sua, ed invece succede tutto il contrario. Alcaraz si prende il break nel secondo game e poi anche nuovamente nel quarto, scappando addirittura sul 4-0. Zverev ha un sussulto d’orgoglio e riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma nel game successivo perde nuovamente il servizio. Alcaraz difende altre tre palle break ed al primo set point va a chiudere sul 6-1, portando la finale del Roland Garros al set decisivo.

In avvio di quinto set succede di tutto: nel terzo game Zverev è disastroso per due volte a rete, sbagliando due comode volée a campo aperto, poi commette anche doppio fallo e di conseguenza subisce il break. Nel gioco successivo il tedesco si porta sullo 0-40, ma spreca malamente le tre palle break. Il tedesco ne ha una quarta, ma Alcaraz con la prima esterna fa male, ed alla fine riesce a chiudere il game con una palla corta di luccicante bellezza. Nel settimo game lo spagnolo si inventa alcuni colpi straordinari, come un passante di rovescio ad una mano che tocca anche il nastro. Break a zero e chiusura nel game successivo sul 6-2. Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros.