Carlos Alcaraz domina in lungo e in largo Auger-Aliassime e si qualifica per i quarti al Roland Garros

Vince e convince Carlos Alcaraz agli ottavi di finale del Roland Garros. Non c’è stata partita contro un impotente Felix Auger-Aliassime: finisce con netto 6-3, 6-3, 6-1 in favore del giocatore spagnolo che non ha concesso praticamente niente al suo avversario con una prestazione continua e di grande livello. Affronterà ai quarti di finale Stefanos Tsitsipas che ha piegato in rimonta Matteo Arnaldi.

Un match che per Auger-Aliassime praticamente è durato un game: il break iniziale. Per il resto è stato spazzato via dalla tempesta Alcaraz che, dopo la partenza a freddo, ha cominciato a ingranare in risposta, disinnescando il servizio del canadese che non ha ottenuto punti diretti con la prima su una superficie particolarmente lenta e non è riuscito a sfondare il muro dello spagnolo che ha mostrato una condizione atletica notevole. Si è concluso così per 6-3 il primo set.

Match che non è cambiato nel secondo set: Alcaraz ha avuto un piccolo momento di difficoltà al servizio sull’1-2, quando ha dovuto annullare una palla break, ma ha chiesto subito l’aiuto della prima di servizio. Poi altri due break e un altro parziale concluso sul 6-3, con Auger-Aliassime che ha sprecato tre palle break di fila sul 3-2 per rientrare nel punteggio.

Un secondo set che di fatto ha abbattuto le poche speranze residue del giocatore canadese, che non ha più opposto resistenze nel terzo set. Piuttosto emblematica la discesa a rete e la volée approssimativa giocata sulla palla del doppio break che ha regalato il 4-0 ad Alcaraz, che ha concluso quindi il suo match con un 6-1.

Alcaraz che ha dominato, perdendo una sola volta il servizio in tutto il match nel primo game della partita: ben 34 vincenti contro i 14 del suo avversario e 24 gratuiti contro i 39 del canadese.