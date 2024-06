Carlos Alcaraz: “Devi trovare gioia nella sofferenza, contro Sinner le mie partite più dure”

Jannik Sinner ha lottato strenuamente contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il fuoriclasse altoatesino si è issato sul 2-1 contro lo spagnolo, ma ha poi subito la rimonta dell’avversario e si è dovuto inchinare al quinto set. Il vincitore degli ultimi Australian Open tornerà a casa con il numero 1 del mondo.

Carlos Alcaraz ha commentato la propria prestazione a caldo: “Oggi è stata veramente una sofferenza e devi trovare la gioia nella sofferenza, ancora di più sulla terra rossa e al Roland Garros: scambi lunghi, partite di quattro ore, devi lottare e soffrire. Ho detto spesso al mio team che deve piacerti la sofferenza“.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Le partite più dure che ho giocato nella mia breve carriera sono state contro Sinner, quella degli US Open nel 2022 e oggi. Lui è un grandissimo giocatore, ha un team fantastico: spero di giocare tante partite come queste contro di lui in futuro“.

Il numero 3 del mondo si è soffermato sui momenti di difficoltà fisica per entrambi: “Ho visto che stava facendo fatica, tutti e due abbiamo avuto i crampi. Ho imparato dall’anno scorso: nella partita contro Djokovic ero in una posizione simile a quella di oggi. In questi momenti devi mantenere la calma, perché il crampo prima o poi passa, devi continuare a lottare, magari cercare di abbreviare gli scambi. Il terzo set è stato strano, il livello si è alzato nel quarto e nel quinto. Sono molto soddisfatto di quello che ho fatto oggi, ho sfruttato i miei momenti“.