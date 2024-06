Campionati Italiani ciclismo femminile 2024 oggi in tv: orari, programma, percorso, streaming

Il 22 giugno è il giorno in cui la maglia tricolore cambierà di proprietaria. Da oggi pomeriggio avremo una nuova campionessa italiana, sembre dovendo fare i conti con Elisa Longo Borghini, a caccia del quinto successo in carriera e ancora con il dente avvelenato per aver perso la maglia a cronometro in favore di Vittoria Guazzini per la penalizzazione di 20” a lei inflitta.

Percorso meno complicato di quanto vedremo domani con gli uomini. Si parte dal Viola Park di Bagno a Ripoli e per 54 chilometri vivremo un percorso leggerissimamente in salita fino ad entrare in un circuito da ripetere tre volte con Galliano e Scarperia, rampetta che tocca il 5%. Nel finale la strada sale leggermente fino al traguardo.

La prova in linea donne Elite dei campionati italiani di ciclismo partirà alle ore 13.30 dal Viola Park di Firenze, con l’arrivo previsto attorno alle 17.00 La gara verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Due dalle 15.40 e su Eurosport 1 dalle 15.45. Streaming su Rai Play dalle 15.40, su NOW, SkyGo, Eurosport.it, Discovery+ e DAZN dalle 15.45.

CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO, IL PROGRAMMA

Prova élite femminile

Partenza: 13.30

Arrivo: 17.00 circa

