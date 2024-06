Camilla Moroni, Olimpiadi Parigi 2024 arrampicata sportiva: scheda e giorni di gara

Camilla Moroni sarà al suo debutto assoluto alle Olimpiadi. L’azzurra si è qualificata per i Giochi nel boulder&lead all’ultima possibilità disponibile, nelle Olympic Qualifier Series di Budapest, con un ottimo punteggio combinato insieme alla tappa di Shanghai. Nel boulder vanta grandi risultati come un secondo posto ai Mondiali di Mosca del 2021 e ai Giochi Olimpici di Parigi sarà fondamentale cercare di difendersi nella disciplina debole, il lead, per cercare di raggiungere una medaglia.

Nome: Camilla

Cognome: Moroni

Luogo e data di nascita: Genova, 8 luglio 2001

Sport e discipina: arrampicata sportiva (boulder&lead)

Quando gareggia: martedì 6 agosto (semifinale boulder), giovedì 8 agosto (semifinale lead), sabato 10 agosto (eventuali finali)